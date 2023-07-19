После завершения "зерновой сделки" нужно полностью разблокировать морские порты, - эксперт

После выхода России из Зерновой сделки, мир должен вернуться к обеспечению свободного судоходства в Черном море. Для этого нужно использовать принципы международного права, военную поддержку и страховые механизмы.

"Нам нужно не из термина "зерновая сделка", а из глобальных мировых договоров о свободном судоходстве. Речь идет, я напомню, о гражданских судах. Со времен Второй мировой войны были многочисленные конфликты в разных точках мира, но практически всегда было свободное гражданское судоходство. И все заинтересованы, чтобы такое же гражданское судоходство было и в Черном море", - подчеркнул Каленков.

По его словам, разблокировать работу портов могут совместные действия партнеров Украины, чьи порты также выходят в Черное море - в первую очередь Турция и Румыния, которые, к тому же, являются членами НАТО.

"То, что делает Россия на море, можно назвать только пиратством и терроризмом. Никакие военное действие это не оправдывает. Позиция Турции и других западных партнеров дает нам надежду, что будет возобновлено свободное судоходство в Черном море для гражданских судов. Это может гарантировать и Турция, имея очень сильный черноморский флот. Это может гарантировать НАТО и другие наши западные партнеры", - акцентировал эксперт.

Также он подчеркнул, что для обеспечения работы портов самым важным вопросом есть обеспечение военной безопасности, а также страхование от военных рисков. Такое страхование должны обеспечивать как Украина, так и наши партнеры.

"Речь идет, конечно, о миллиардах долларов, которые должны быть в этом фонде. Но я убежден, что такая формула может быть найдена - ведь уже сейчас существует пул компаний, которые страхуют судна с зерном. Похожая схема может быть разработана и для остальных грузов", - резюмировал Каленков.

Срыв "зернового соглашения"

После второго взрыва на Крымском мосту РФ заявила о разрыве договоренностей по "зерновому соглашению". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это не мешает продолжить экспорт зерна в одностороннем порядке и обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также в Госдепе США заявили, что в настоящее время Америка и Украина рассматривают альтернативные способы экспорта агропродукции, например автотранспортом или железной дорогой.

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