После вступления Финляндии в НАТО Россия начала отрабатывать защиту северо-западных границ

Российская армия начала отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России генерал-лейтенант Андрей Демин, передает РБК-Украина со ссылкой на российское РИА Новости.