Після вступу Фінляндії до НАТО Росія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів

Російська армія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів після втупу Фінляндії до НАТО.

Про це заявив командувач військ ППО-ПРО Росії генерал-лейтенант Андрій Дьомін, передає РБК-Україна з посиланням на російське РИА Новости.