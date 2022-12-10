После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе, - Кулеба

После победы в развязанной Россией войне у Украины будут самые мощные вооруженные силы в Европе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности", - отметил Кулеба.
По его словам, в широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства.
"Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь”, - подчеркнул глава МИД Украины.
Ранее Кулеба заявил, что мир не развалится, если распадется Россия. Кроме того, именно россияне развалят свою страну.
Также глава МИД Украины отметил, что президент РФ Владимир Путин все еще надеется на победу в войне против Украины и ждет чуда.
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