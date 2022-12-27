После взрывов на аэродроме в Энгельсе РФ рассредоточила авиацию, - Игнат

"После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация, речь идет об аэродроме "Энгельс". Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать… После этих событий к вечеру активность вражеской авиации существенно была уменьшена", - сказал он.

В то же время, по словам Игната, угроза массированного ракетного обстрела сохраняется.

"Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", - отметил Игнат, добавив, что РФ также может использовать иранские дроны.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения. В местных Telegram-каналах сообщали, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, и еще 4 получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.