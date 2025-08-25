После Вашингтона Трамп хочет отправить войска в Балтимор и другие города

Конфликт вспыхнул после того, как Мур пригласил президента присоединиться к "маршу за общественную безопасность".

В своей заметке в Truth Social Трамп написал, что готов отправить "войска" по примеру Лос-Анджелеса и Вашингтона, чтобы быстро "покончить с преступностью".

Реакция демократов

Комментарии Трампа вновь обострили дискуссию о его полномочиях вводить Нацгвардию в города, которые контролируют демократы. Президент уже развернул около 2 тысяч военнослужащих в Вашингтоне, а с 24 августа гвардейцы там получили оружие на постоянное ношение.

Американские СМИ пишут, что в ближайшие недели в 19 штатах могут мобилизовать еще 1 700 военных.

Губернатор Мур ответил жестко, заявив, что комментарии президента звучат "очень глухо и профанно". Он добавил, что сторонники Трампа не понимают жизни местных общин.

Сам Трамп отверг приглашение на марш в Балтиморе, назвав его "отвратительным" и "провокационным".

Нью-Йорк, Чикаго и новые планы

Трамп дал понять, что Балтимором его намерения не ограничиваются. Под угрозой развертывания - Нью-Йорк и Чикаго. Это вызвало критику со стороны губернатора Иллинойса Джея Прицкера, который назвал действия президента "злоупотреблением властью".

Свою позицию высказал и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он заявил, что президент не имеет законных полномочий вводить войска в крупные города и обвинил Трампа в попытке "создать кризис", несмотря на то что уровень преступности в Балтиморе снизился до минимума за последние 50 лет.

Общественное мнение

Опрос Washington Post и школы Schar показал: почти 80% жителей Вашингтона выступают против пребывания Нацгвардии и против передачи местной полиции под федеральный контроль.

В то же время WP сообщает о планах администрации создать новое спецподразделение быстрого реагирования для борьбы с протестами. Его основой станут 600 военнослужащих Нацгвардии, которых разместят в штатах Алабама и Аризона. По плану, они смогут реагировать на беспорядки в любом городе США менее чем за час.