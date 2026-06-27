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После ударов США по Ирану в Ормузском проливе произошло новое нападение на судно

15:20 27.06.2026 Сб
2 мин
События в одном из важнейших морских коридоров мира снова набирают обороты
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер в море (Getty Images)

Новое нападение на судно поставило под сомнение безопасность маршрута, который после перемирия между США и Ираном считали относительно спокойным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Британской службы морских торговых операций, неизвестный снаряд попал в верхнюю часть судна вблизи капитанского мостика танкера во время прохождения по проливу.

Судно получило повреждение, однако экипаж, по предварительной информации, не пострадал.

После инцидента Объединенный морской информационный центр (JMIC) повысил уровень угрозы для судов в районе Ормузского пролива до "значительного".

Нападение произошло лишь спустя несколько дней после временного мирного соглашения между США и Ираном. После ее заключения западные военно-морские силы рекомендовали судам пользоваться южным маршрутом вдоль побережья Омана. Именно этот коридор считался самым безопасным для прохождения через пролив.

Иран ранее неоднократно предупреждал судоходные компании о необходимости соблюдения определенных транзитных маршрутов. По сообщениям, в начале недели отдельные суда даже были вынуждены менять курс после получения соответствующих радиосообщений.

Новая эскалация на Ближнем Востоке

Напряжение в районе Ормузского пролива резко возросло после атаки на гражданское судно в четверг, 25 июня. По данным СМИ, нападение произошло на маршруте, открытом в рамках рамочного соглашения между Ираном и США.

На следующий день президент США Дональд Трамп подтвердил факт атаки и назвал действия Тегерана нарушением договоренностей о прекращении огня.

В ночь на 27 июня Центральное командование США сообщило об ударах по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационных станциях.

В ответ Корпус стражей Исламской революции заявил об атаках на американские объекты на Ближнем Востоке, назвав это реакцией на действия Вашингтона.

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