ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После трех лет. Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию

США, Четверг 25 января 2024 22:48
UA EN RU
После трех лет. Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию Фото: Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию на Марсе, превзойдя ожидания и совершив на десятки полетов больше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Несмотря на то, что вертолет остается в вертикальном положении и поддерживает связь с наземными диспетчерами, изображения его полета 18 января, отправленные на Землю на этой неделе, свидетельствуют, что одна или несколько лопастей его несущего винта были повреждены во время приземления, и он больше не способен к полету.

"Историческое путешествие Ingenuity, первого самолета на другой планете, подошло к концу", - заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Что известно о марсианском вертолете

Ingenuity приземлилась на Марсе 18 февраля 2021 года, прикрепившись к брюху марсохода NASA Perseverance и впервые оторвавшись от поверхности Марса 19 апреля, доказав, что управляемый полет на Марсе с двигателем возможен.

Совершив еще четыре полета, он начал новую миссию как демонстрацию операций, выступая в качестве воздушного разведчика для ученых и водителей марсоходов Perseverance.

В 2023 году вертолет провел два успешных летных испытания, которые еще больше расширили знания команды о его аэродинамических ограничениях.

Напомним, в прошлом году во время своего шестидесятого полета на Марсе вертолет Ingenuity установил рекордную для себя скорость.

До этого в NASA сообщалось, что вертолет Ingenuity покорил рекордную для себя высоту 20 метров. Полет был в одной точке. Предыдущий рекорд составлял 18 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Марс
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте