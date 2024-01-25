Після трьох років. Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію

Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію на Марсі, перевершивши очікування і зробивши на десятки польотів більше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Попри те, що вертоліт залишається у вертикальному положенні та підтримує зв'язок із наземними диспетчерами, зображення його польоту 18 січня, надіслані на Землю на цьому тижні, свідчать, що одна або кілька лопатей його гвинта, що несе його, були пошкоджені під час приземлення, і він більше не здатний до польоту.

"Історична подорож Ingenuity, першого літака на іншій планеті, підійшла до кінця", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Що відомо про марсіанський гелікоптер

Ingenuity приземлилася на Марсі 18 лютого 2021 року, прикріпившись до черева марсохода NASA Perseverance і вперше відірвавшись від поверхні Марса 19 квітня, довівши, що керований політ на Марсі з двигуном можливий.

Здійснивши ще чотири польоти, він розпочав нову місію як демонстрацію операцій, виступаючи як повітряний розвідник для вчених і водіїв марсоходів Perseverance.

У 2023 році вертоліт провів два успішних льотних випробування, які ще більше розширили знання команди про його аеродинамічні обмеження.

Нагадаємо минулого року під час свого шістдесятого польоту на Марсі вертоліт Ingenuity встановив рекордну для себе швидкість.

До цього в NASA повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.

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