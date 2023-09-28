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Вертолет NASA Ingenuity установил рекорд скорости полета на Марсе

Четверг 28 сентября 2023 23:02
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Вертолет NASA Ingenuity установил рекорд скорости полета на Марсе Фото: Вертолет Ingenuity установил рекорд скорости на Марсе (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Во время своего шестидесятого полёта на Марсе, вертолет Ingenuity установил рекордную для себя скорость. До этого полета рекорд был 24 км/час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

На сайте NASA указано, что вертолет отправился с точки Airfield Sigma и приземлился в точку Airfield Tau. Расстояние между точками составило 340 метров. Вертолет Ingenuity совершил полет, разогнавшись до 28,8 км/час.

Полет проходил на высоте 16 метров и продолжался 2 минуты и 21 секунду.

Вертолет суммарно совершил 60 полетов, пролетел дистанцию в 13,6 км.

Предыдущие испытания Ingenuity

Ранее, мы сообщали, что вертолет Ingenuity покорил рекордную для себя высоту 20 метров. Полет был в одной точке. Предыдущий рекорд составлял 18 метров.

Это первое испытание полета на других планетах. Вес аппарата составляет 1,8 кг на Земле и 0,68 кг на Марсе. Ingenuity провел в полете 108,8 минут.

Управляют вертолетом с Земли: подают команды, а после считывают данные. Изначально, NASA планировало совершить пять полетов.

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