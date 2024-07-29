После длительной паузы россияне активизировались на Гуляйпольском направлении, - ВСУ

После длительной паузы русские войска активизировались на Гуляйпольском направлении, пытались дважды штурмовать. В то же время, общее количество группировки врага не изменилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя", - рассказал Лиховой.

При этом он отметил, что общее количество российской группировки не изменилось.

"В некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", - пояснил спикер.

Лиховой также рассказал, что вчера россияне пытались штурмовать с применением двух танков и одного баги.

"Один из танков был поражен и уничтожен, успехов на Гуляйпольском направлении у русских не было. Уже сегодня утром наши войска, продолжая охоту за российскими танками, там же, на Гуляйпольском направлении, повредили еще два танка неустановленного типа. Но три танка за неполные двое суток - это существенный показатель, который привлекает внимание. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление активизировалось", - добавил он.