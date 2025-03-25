В Киеве попрощались с Дмитрием Бендиковым. Как близкие вспоминают воина и журналиста

25 марта в Киеве на Берковецком кладбище попрощались с журналистом и военным Третьей штурмовой роты Дмитрием Бедниковым . Он погиб 18 марта во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Каким был Дмитрий Бендиков

Дмитрий родом из Северского Донца, но потом переехал в Киев. Работал в ряде ведущих СМИ, в последнее время был выпускающим редактором сайта TSN, ранее руководил новостными лентами в "РБК-Украина", "Деньги" и "Realist".

Бендиков очень любил читать и даже собрал свою библиотеку. Друзья отмечают его особо острый ум и чувство юмора, высокий интеллект.

В ряды Третьей штурмовой бригады Дмитрий присоединился в июле 2024 года, на передовой получил позывной "Бен".

Дмитрий Бендиков (фото: Светлана Панюшкина)

"В начале декабря Дима получил ранение: поймал четыре осколка от сброса дрона - в живот, руку и ноги. Полтора суток пробыл на позиции, прячась от дронов. Во время "пересменки" дронов вышел с позиции и пешком в броне добрался до точки эвакуации", - поделился бывший коллега Дмитрий Малышко.

Дмитрий в госпитале после ранения (фото из личного архива)

После госпиталя Дмитрий вернулся на фронт, хотя коллеги предлагали ему перейти на более безопасную должность в штабе. Бендиков погиб на своей малой Родине - в Луганской области, вблизи села Надежда, которое на днях освободили ВСУ.

Вместе с Дмитрием погибли побратимы, которые вышли с ним на штурм. Дмитрий стал 102-м работником медиа, который погиб во время войны с Россией. Героя похоронили на Аллее Славы на Берковецком кладбище.

Дмитрий был единственным ребенком в семье, у него осталась пожилая мама. Помочь ей можно по реквизитам: 4441 1111 2246 4674.

Дмитрий погиб в родной Луганской области (фото: 1+1 и Facebook/Маргарита Полякова)

Как Дмитрия вспоминают друзья и коллеги

Друзья и коллеги Дмитрия поделились воспоминаниями в память о нем.

"Дима дарил безделушки по поводу и без. Дима был оптимистом, даже в худшие блэкауты в 2022 году он пригласил на свой день рождения кучу людей, чтобы мы все вдруг поняли: и сейчас нормальность существует. У Димы было лучшее чувство юмора, он умел общаться мемами. Дима был смелым. Он мог не служить, а получить бронь. Мог сидеть в штабе, но пошел к штурмовикам", - написала Елена Панченко.

Также она отметила, что Дмитрий был сложным, авантюрным, всегда помогал другим и поддерживал друзей, а еще - "не боялся быть ребенком".

"Человек с большим сердцем, чувством юмора, страстью к книгам и чтению, веселью. С таким другом рядом можно было не бояться ни нищеты, ни взрывов, потому что в моменте здесь и сейчас было столько тепла. Потери невозможно сравнивать, но я не знаю как вместить еще одну и такую масштабную для меня. Когда идешь жизнь бок о бок, хоть и на определенной дистанции, можно обсудить любые темы: от сердечных до больших геополитических кринжей", - написала Ольга Малеваная.

Дмитрий Бендиков (фото: 1+1)

"Дима был остроумным, ироничным, саркастичным... Имел хорошо подвешенный язык и классное чувство юмора... Любил ежиков и даже имел одного дома. Я надеялся, что с Димой мы еще отметим победу в Киеве, будем сидеть и трепаться о фантастических фильмах и книгах...", - написал Малышко.

В начале полномасштабного вторжения он приютил у себя африканского ежа Джавелина, которого вывезли из оккупации в Мелитополе. Отправляясь на фронт Дмитрий больше всего переживал за маму и своего ежика.

"Последнее почтовое отправление Дима забрал 15-го марта и прислал фото с декоративным ежом. Дима любил ежей - я пыталась выбрать что-то, что хоть немного напомнит о доме и о досуге. Спросил, хочу ли книгу о театре - он обожал дарить книги. Сам имел огромную библиотеку. Книжечка пришла мне 19-го, фото с ней я не успела сделать", - написала экс-коллега Дмитрия Анна Щокань.

Дмитрий Бендиков с ежиком Джавелином (фото из личного архива)

Одно из последних фото Дмитрия (фото: Facebook/ Анна Щокань)

"Дима всегда шутил. Много. Даже находясь на фронте в горячих точках. Он много писал о том, где, как и что происходит вокруг. Дима много читал. Очень много. Брал книги даже в блиндаж на передовой, когда было более-менее спокойно - обогащал свой интеллектуальный потенциал. Дима был оптимистом. Всегда. Даже под непрерывными минометными обстрелами писал, что все хорошо, когда там уже договорятся о том мире...", - написала Татьяна Лихицкая.