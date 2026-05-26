После скандала с ослаблением санкций на нефть Британия готовит новый удар по РФ

По его словам, на фоне дискуссий относительно последних решений Великобритании часто остается без внимания тот факт, что санкционный пакет от 20 мая на самом деле является существенным инструментом давления.

"Если детально разобрать документ, Лондон зафиксировал новые ограничения в нескольких сферах", - рассказал Власюк.

Удар по атомной отрасли РФ

Одним из ключевых решений стал запрет на российский уран. Речь идет о полном запрете импорта, закупки и транзита через третьи страны.

Это ограничивает доходы и возможности "Росатома" на международном рынке ядерной энергетики.

Новые ограничения для ВПК России

Также расширен экспортный контроль на продукцию, которая используется в военной промышленности РФ. Под санкции попали:

промышленные химикаты;

металлы;

оборудование для производства микросхем и беспилотников;

изделия из углеродного волокна;

алюминий;

нитрид бора;

фториды аммония;

арсин.

Строительство и морская логистика

Отдельно ограничения коснулись строительных услуг. Компаниям запрещено выполнять для связанных с Россией структур архитектурные, инженерные и часть строительных работ.

Усилен также контроль над судами РФ. Расширены критерии их идентификации, введены новые лицензионные требования и запрещен ряд морских услуг. Ограничения касаются, в частности, перевозки российского сжиженного газа и угля.

"Это очередной этап модернизации санкционного режима, но далеко не финал. Уже на этой неделе мы ожидаем еще один большой пакет от Великобритании, который будет сфокусирован именно на финансовом секторе", - резюмировал уполномоченный президента.