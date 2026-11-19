Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Шэньчжэне завершилась без совместных заявлений для печати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и заявления российских властей.

По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений. Совместных заявлений для СМИ лидеры делать не стали.

Помощник Путина заверил, что встреча прошла хорошо, а сам Путин вышел из нее "в отличном настроении". В то же время, по его словам, особо важные заявления на встрече не прозвучали, ведь все готовятся к трехсторонним переговорам.

В начале встречи Трамп назвал Путина своим другом и выразил надежду, что она принесет "много замечательного". Трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином, по данным The Wall Street Journal, предложил сам Путин еще в октябре, чтобы обсудить завершение войны на выгодных для Москвы условиях.