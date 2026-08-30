После ракетного удара в Белгороде загорелись логистические склады, - OSINT-каналы

В Белгороде после взрывов загорелись логистические склады "Эстейт Логистик". По предварительной информации, пожар возник в результате ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики Exilenova+ и Supernova+.

По предварительным данным Supernova+, под ударом могли оказаться также объекты в районе местной ТЭЦ и состава компании Ozon.

После ракетного удара в Белгороде вспыхнули логистические склады "Эстейт Логистик". Пожар возник после серии взрывов в городе. В сети появились фото воспламенения.

Напомним, Белгород и область периодически терпят удары по энергетике и логистике. В ночь на 25 июля в городе горели логистические склады и объекты энергетики, в частности ТЭЦ "Луч" и подстанция "Южная".

А в начале июля после ракетного удара по ТЭЦ часть города осталась без света.