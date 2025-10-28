ua en ru
После ракетного удара 22 октября в Киеве умерла раненая женщина

Украина, Вторник 28 октября 2025 09:09
После ракетного удара 22 октября в Киеве умерла раненая женщина Фото: последствия обстрела Киева 22 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В одной из больниц Киева умерла раненая в результате массированной атаки по столице 22 октября женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В больнице умерла женщина, которая пострадала и находилась в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября", - сообщил Кличко.

Таким образом количество жертв в столице возросло до трех человек.

Напомним, по последним данным, количество раненых в результате российской атаки по столице составило 29 человек.

В ночь на 22 октября под вражескую атаку попали несколько районов столицы. Было зафиксировано попадание вражеских дронов в многоэтажки на правом и левом берегу столицы.

Массированный обстрел Украины 22 октября

В ночь на 22 октября российские войска снова нанесли массированный удар по территории Украины, применив ракеты и ударные беспилотники. Под обстрелы попали несколько районов Киева.

На Киевщине последствия атаки оказались трагическими: в Броварском районе погибли четыре человека, среди них - двое детей. Еще двое жителей получили ранения. На месте работают спасатели, продолжаются поисково-спасательные работы.

После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом к немедленной реакции. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любые разговоры Москвы о дипломатии не имеют никакого веса, пока руководство РФ не почувствует реальных последствий собственной агрессии.

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия запустила по Украине 433 воздушные цели. Враг применил для удара "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

