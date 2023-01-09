После провальной попытки оккупации. Россияне начали мощный штурм Соледара, - Маляр

Российские войска начали мощный штурм Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.
"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм", - рассказала Маляр.
По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов "вагнеровцев".
"Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - добавила замминистра обороны.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, почему россияне переключились с Бахмута на Соледар.
Также мы писали, что сегодня, 9 января, руководитель ОП Андрей Ермак заверял, что Бахмут и Соледар продолжают держатся на фоне постоянных атак россиян.
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