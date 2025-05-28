После свержения Асада: ЕС отменил часть санкций против Сирии

Европейский Союз снял экономические санкции с Сирии, чтобы поддержать переходный период и восстановление страны после свержения бывшего президента Башара аль-Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Совет ЕС продолжит следить за развитием событий на местах и готов ввести дальнейшие ограничительные меры против нарушителей прав человека и тех, кто подпитывает нестабильность в Сирии", - говорится в сообщении.

ЕС сохранит санкции, связанные с правительством Асада, а также ограничения по соображениям безопасности, а также введет новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с волной насилия в марте, заявил Совет ЕС.

Сообщается, что этот шаг последовал за политическим соглашением, достигнутым на прошлой неделе министрами иностранных дел ЕС об отмене санкций.

Смена власти в Сирии

В декабре прошлого года группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" захватила контроль над основными городами Сирии, в частности Дамаском. Президент Башар Асад с семьей бежал в Россию.

В январе временным главой страны стал Ахмед аль-Шараа. Он пообещал инклюзивное переходное правительство, восстановление государственных институтов и выборы в течение пяти лет. В марте новая власть представила конституционную декларацию, которая сочетает исламское право с гарантиями прав женщин и свободы слова.

Однако новое суннитское руководство оказалось под давлением Запада и арабских стран, которые требуют участия во власти всех религиозных и этнических групп. Напряжение возросло после массовых убийств алавитов на западном побережье - представителей той же секты, что и Асад.

Ахмед аль-Шараа предупредил, что эскалация насилия может привести к новой гражданской войне. Подготовка к президентским выборам и написанию Конституции, по оценкам, может занять до четырех лет.

Отмена части санкций по Сирии

После смены администрации в США, Вашингтон не спешил пересматривать свою санкционную политику в отношении Сирии. Однако президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить все ограничения с целью нормализации отношений между двумя странами.

Он также выразил надежду, что новая власть Сирии сможет стабилизировать ситуацию в государстве и поддерживать мир.

В свою очередь, руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщала, что на ближайшем заседании министров в Брюсселе планируют достичь договоренности о частичной отмене экономических санкций против Сирии.

В частности, Евросоюз рассматривал возможность смягчения ограничений, которые влияют на экономику страны, при этом сохраняя давление на сирийский режим и вводя новые меры против лиц, причастных к нарушениям прав человека.

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