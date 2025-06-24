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После объявленного Трампом перемирия Иран запустил ракеты по Израилю

Иллюстративное фото: Иран запустил ракеты по Израилю 24 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Системы противовоздушной обороны Израиля обнаружили ракеты, которые были запущены из Ирана. Население страны призывают находиться в укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Израиля.

Некоторое время назад IDF обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - сказано в сообщении.

Населению Израиля приказывается укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших распоряжений.

"Покидать защищенное помещение разрешается только по явному указанию. Продолжайте следовать инструкциям Командования тыла", - заявили в Вооруженных силах страны.

Отмечается, что сейчас ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.

Война Израиля и Ирана

Израиль 13 июня нанес удары по военным объектам Ирана, уничтожив системы противовоздушной обороны и пусковые установки ракет. В результате атаки также были ликвидированы некоторые высокопоставленные представители иранского руководства.

22 июня к конфликту присоединились США, осуществив удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки американцы использовали высокоточные противобункерные авиабомбы, которые есть на вооружении только в армии США.

В ответ Иран 23 июня нанес символический удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре - это крупнейший военный объект США в регионе, где также размещается штаб Центрального командования Вооруженных сил США.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня. Стороны не должны его нарушать.

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ИзраильИранСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп