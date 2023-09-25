После обстрела Одессы под завалами находятся два человека, - ОВА

После ночной атаки российских военных по Одессе под завалами находятся два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в эфире телемарафона.

Он отметил, что под вражеский удар по портовой инфраструктуре попал, в частности, склад, где хранилось около тысячи тонн зерна.

По его словам, сейчас идет разбор завалов и вывозится зерно.

"Но, к сожалению, мы не можем найти двух людей, которые до сих пор не выходят на связь, которые работали на этом складе... Они спустились в бомбоубежище, которое было под этим складом и в настоящее время с ними связи нет", - сказал глава ОВА.

Кипер надеется, что они живы, и им смогут помочь.

Ночной обстрел Одессы

Этой ночью россияне прибегли к комбинированной атаке по Украине. Взрывы раздавались в Одесской области и Кривом Роге.

В частности, захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзального отеля, которое не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши силы ПВО сбили 30 воздушных целей врага.

Подробнее о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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