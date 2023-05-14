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После Германии. Зеленский прибыл с визитом в Париж: что известно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж. Визит во французскую столицу состоялся сразу после того, как глава государства посетил Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", - сообщил он.

План визита

Ожидается, что Зеленский проведет рабочий ужин с Макроном. В ходе встречи планируется обсудить насущные военные и гуманитарные потребности Украины. Также лидеры государств затронут тему реализации украинской формулы мира.

Отметим, что ранее французские СМИ сообщали, что Зеленский после визита в Германию отправится во Францию.

Позже информацию о визите украинского лидера в Париж подтвердил Елисейский дворец.

Отметим, что 14 мая президент Украины находится с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии. Все детали поездки - читайте в материале РБК-Украина.

При этом еще вчера перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийФранцияВойна России против Украины