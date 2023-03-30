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После непогоды в двух областях Украины еще возможны отключения света

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Черниговская область, Одесская область, Четверг 30 марта 2023 10:18
После непогоды в двух областях Украины еще возможны отключения света Фото: после непогоды в двух областях Украины еще возможны отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине после непогоды завершили работы по возобновлению электроснабжения в северных, центральных и южных регионах. Но в Черниговской и Одесской области все же возможны отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра энергетики Германа Галущенко.

По его словам, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"В течение последних суток завершены ремонтные работы и возобновлены электроснабжения в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны. Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения", - написал Галущенко.

Также министр добавил, что частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, что вчера из-за непогоды и повреждения сети произошло обесточивание потребителей в 12 областях Украины.

Также мы писали, что вчера аварийные отключения света были введены в некоторых районах Киева.

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