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Сколько россиян призвали после начала мобилизации: ответ Генштаба

Новина українською →
Киев, Четверг 29 сентября 2022 15:53
Сколько россиян призвали после начала мобилизации: ответ Генштаба Иллюстративное фото: в Генштабе назвали количество россиян, которых призвали после начала мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала объявления мобилизации в Российской Федерации были призваны более 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность мобилизованных будет значительно больше", - подчеркнул Громов.

Также он добавил, что мобилизация в РФ началась не 21 сентября, а раньше. По информации военнопленных россиян, уже в сентябре мобилизованных жителей РФ отправляли на фронт без подготовки и слаживания.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

При этом украинские военные уже начали брать в плен российских солдат, которые были призваны после заявления российского диктатора.

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