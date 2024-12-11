В Сирии повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада (фото)

В Сирии повстанцы уничтожили гробницу бывшего президента Хафеза Асада, отца свергнутого лидера страны Башара Асада. Это произошло в городе Кардаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Согласно фото и видео, опубликованным в сети, часть гробницы отца Асада была сожжена, включая гроб, который, очевидно, вытащили наружу и подожгли.

На фото, распространенных агентством AFP, видно повстанцев в камуфляже и молодых людей, которые наблюдают за горящими частями гробницы.

Диктатор Хафез Асад правил Сирией с 1971 до своей смерти в 2000 году. Затем власти перешли к его сыну.

Похоронен он в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.

Фото: в Сирии повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада (агенство AFP)