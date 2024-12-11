В Сирии повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада (фото)
В Сирии повстанцы уничтожили гробницу бывшего президента Хафеза Асада, отца свергнутого лидера страны Башара Асада. Это произошло в городе Кардаха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Согласно фото и видео, опубликованным в сети, часть гробницы отца Асада была сожжена, включая гроб, который, очевидно, вытащили наружу и подожгли.
На фото, распространенных агентством AFP, видно повстанцев в камуфляже и молодых людей, которые наблюдают за горящими частями гробницы.
Диктатор Хафез Асад правил Сирией с 1971 до своей смерти в 2000 году. Затем власти перешли к его сыну.
Похоронен он в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.
Фото: в Сирии повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада (агенство AFP)
Падение режима Асада в Сирии
Напомним, недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.
Основной целью повстанцев было свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".
В итоге Асада заставили сбежать в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передаче власти".
О том, почему режим Асада так быстро развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.
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