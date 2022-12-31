После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс, - Ташева

Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.

Об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Как отметила чиновник, есть принципиальная сформированная позиция, и по ней уже существуют правовые нормы.

"Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились", - сказала она.

Это касается россиян, которые приехали в Крым не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", и соответственно не запросили миграционные органы о возможности проживания на украинском полуострове.

По словам Ташевой, количество иностранцев, которым нужно было получать вид на жительство и разрешение на въезд на оккупированной территории насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Также чиновник развенчала неправдивые заявления РФ о том, что якобы это будет "депортация крымчан".

“Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс... Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", - объяснила она.

Представитель президента в Крыму добавила, что уехать придется даже тем, кто не смог в силу определенных обстоятельств придерживаться требований миграционного законодательства Украины.

"К примеру, единичные случаи, когда человек по стечению событий практически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения", - сказала Ташева.

Она добавила, что сейчас точно неизвестно количество таких лиц: "Может, сотни, а может быть, 1-2 тысячи".