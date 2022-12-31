После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс, - Ташева
Граждане Российской Федерации, прибывшие в оккупированную Автономную республику Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут его покинуть, так как пребывают там незаконно.
Об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Как отметила чиновник, есть принципиальная сформированная позиция, и по ней уже существуют правовые нормы.
"Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились", - сказала она.
Это касается россиян, которые приехали в Крым не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", и соответственно не запросили миграционные органы о возможности проживания на украинском полуострове.
По словам Ташевой, количество иностранцев, которым нужно было получать вид на жительство и разрешение на въезд на оккупированной территории насчитывается от 500 до 800 тысяч.
Также чиновник развенчала неправдивые заявления РФ о том, что якобы это будет "депортация крымчан".
“Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс... Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", - объяснила она.
Представитель президента в Крыму добавила, что уехать придется даже тем, кто не смог в силу определенных обстоятельств придерживаться требований миграционного законодательства Украины.
"К примеру, единичные случаи, когда человек по стечению событий практически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения", - сказала Ташева.
Она добавила, что сейчас точно неизвестно количество таких лиц: "Может, сотни, а может быть, 1-2 тысячи".
Напомним, перед этим Ташева отметила, что при выдворении граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова рассмотрение каждого дела будет индивидуальным, поскольку необходимо учитывать многие факторы.
Ранее сообщалось, что по словам командующего ОК "Юг", ВСУ надеются освободить оккупированный Россией Крым уже в 2023 году.
На днях руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, как Украина вернет Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.