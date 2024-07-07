После дебатов штаб Байдена предложил заготовленные вопросы для двух радиоинтервью, - AP

Интервью с Байденом появились в четверг на радиошоу для чернокожих в критических штатах Висконсин и Пенсильвания.

Радиоведущий Эрл Ингрем заявил в субботу, что помощники Байдена связались с ним и заранее прислали список из четырех не обсуждавшихся вопросов.

"Они дали мне точные вопросы. Не было никакого движения туда-сюда", - рассказал агентству Ингрем.

Однако в дальнейшем, как сообщил источник агентства, штаб Байдена планирует воздерживаться от предложений вопросов.

AP пишет, что интервью были задуманы как часть усилий по восстановлению веры в способность Байдена не только руководить в течение следующих четырех лет, но и успешно проводить кампанию. Однако это разоблачение вызвало вопрос, способен ли Байден вообще действовать в рамках незапланированных ситуаций, считают журналисты.

Предвыборный штаб Байдена отметил, что предлагать вопросы — это обычная практика, и принятие вопросов не является обязательным условием для самих интервью.

Ингрем задал четыре вопроса в своем 18-минутном интервью. Он спросил, может ли Байден "рассказать о некоторых достижениях, которые мы можем знать или не знать, из вашего послужного списка, особенно здесь, в Висконсине"; что поставлено на карту для чернокожих избирателей; что сказал бы Байден людям, верящим, что их голосование не имеет значения; может ли он рассказать о своем выступлении на дебатах и о замечаниях Трампа.