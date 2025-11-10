Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов

В большинстве областей продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Погодные и технические условия

Потребление электроэнергии остается на высоком уровне. По данным "Укрэнерго", 9 ноября вечерний максимум использования был на 1,9% выше, чем в предыдущий день. Учитывая холодную погоду и повреждения энергообъектов, нагрузка на систему остается значительной.

Последствия обстрелов

В результате очередных атак РФ поврежден ряд энергетических объектов в нескольких регионах. Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированных ракетно-дронных ударов, восстанавливая работу оборудования.

Ограничение потребления

До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" просит украинцев максимально ограничить пользование мощными электроприборами до конца суток и переносить энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего.