Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов

В понедельник, 10 ноября, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В большинстве областей продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Потребление электроэнергии остается на высоком уровне. По данным "Укрэнерго", 9 ноября вечерний максимум использования был на 1,9% выше, чем в предыдущий день. Учитывая холодную погоду и повреждения энергообъектов, нагрузка на систему остается значительной.
В результате очередных атак РФ поврежден ряд энергетических объектов в нескольких регионах. Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированных ракетно-дронных ударов, восстанавливая работу оборудования.
До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
"Укрэнерго" просит украинцев максимально ограничить пользование мощными электроприборами до конца суток и переносить энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего.
Стоит заметить, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.
Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов. Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.
Заметим, что со вчерашнего дня в Киеве для некоторых очередей уже трижды в день отключают свет.