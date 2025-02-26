После 10 лет службы в "Азове". Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу в ВСУ

"Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу в Силах обороны и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Он стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2021 году "Тавр" возглавил штаб подразделения, а после полномасштабного вторжения руководил обороной Мариуполя.

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)

После освобождения из плена в сентябре 2022 года Кротевич активно восстанавливал боеспособность подразделения, способствовал его масштабированию до уровня 12-й бригады и координировал действия бойцов в боях на Запорожском направлении, во время контрнаступления 2023 года. Также он сыграл ключевую роль в оборонительных и наступательных операциях на Кременском и Торецком направлениях.

"Богдан "Тавр" Кротевич всегда будет неотъемлемой частью азовской семьи", - говорится в сообщении.

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)