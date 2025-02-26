Після 10 років служби в "Азові". Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу в ЗСУ

"Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу в Силах оборони і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Він став частиною "Азову" у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що у 2021 році "Тавр" очолив штаб підрозділу, а після повномасштабного вторгнення керував обороною Маріуполя.

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)

Після звільнення з полону у вересні 2022 року Кротевич активно відновлював боєздатність підрозділу, сприяв його масштабуванню до рівня 12-ї бригади та координував дії бійців у боях на Запорізькому напрямку, під час контрнаступу 2023 року. Також він відіграв ключову роль в оборонних та наступальних операціях на Кремінському та Торецькому напрямках.

"Богдан "Тавр" Кротевич завжди буде невідʼємною частиною азовської родини", - йдеться у повідомленні.

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)