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После 10 лет службы в "Азове". Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу в ВСУ

Среда 26 февраля 2025 18:56
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После 10 лет службы в "Азове". Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу в ВСУ Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (instagram.com/krotevych_bohdan)
Автор: Валерия Полищук

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает свою службу в Силах обороны. Он покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Азова".

"Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу в Силах обороны и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Он стал частью "Азова" в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2021 году "Тавр" возглавил штаб подразделения, а после полномасштабного вторжения руководил обороной Мариуполя.

После 10 лет службы в &quot;Азове&quot;. Богдан &quot;Тавр&quot; Кротевич завершает службу в ВСУ

Фото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)

После освобождения из плена в сентябре 2022 года Кротевич активно восстанавливал боеспособность подразделения, способствовал его масштабированию до уровня 12-й бригады и координировал действия бойцов в боях на Запорожском направлении, во время контрнаступления 2023 года. Также он сыграл ключевую роль в оборонительных и наступательных операциях на Кременском и Торецком направлениях.

"Богдан "Тавр" Кротевич всегда будет неотъемлемой частью азовской семьи", - говорится в сообщении.

После 10 лет службы в &quot;Азове&quot;. Богдан &quot;Тавр&quot; Кротевич завершает службу в ВСУФото: Богдан "Тавр" Кротевич (t.me/azov_media)

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