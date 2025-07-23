Пошел воевать против РФ: Венгрия хочет судить мужчину за службу в ВСУ

Прокуратура венгерской области Чонград обвинила местного жителя, который участвует в российско-украинской войне в составе Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Как указано в обвинительном акте, весной 2024 года мужчина решил добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы участвовать в боях против российских войск.

Впоследствии он выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки был зачислен в состав батальона, который участвовал в вооруженных столкновениях. Он также выполнял разведывательные и боевые задачи.

В Венгрии прокуратура обвиняет мужчину, который находится в розыске, в "незаконной вербовке путем вступления в состав вооруженной организации, не входящей в состав вооруженных сил союзника, с целью участия в вооруженных столкновениях".

Прокуратура просит суд рассмотреть дело в отношении мужчины и вынести приговор в его отсутствие, поскольку местонахождение венгра пока неизвестно.