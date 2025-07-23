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Пішов воювати проти РФ: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ

Середа 23 липня 2025 17:59
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Пішов воювати проти РФ: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ Ілюстративне фото: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прокуратура угорської області Чонград звинуватила місцевого жителя, який бере участь у російсько-українській війні у складі Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Як ваказано в обвинувальному акті, весною 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав Збройних Сил України, щоб брати участь у боях проти російських військ.

Згодом він виїхав до України, де після кількох днів підготовки був зарахований до складу батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях. Він також виконував розвідувальні та бойові завдання.

В Угорщині прокуратура звинувачує чоловіка, який перебуває в розшуку, у "незаконному вербуванні шляхом вступу до складу збройної організації, що не входить до складу збройних сил союзника, з метою участі в збройних зіткненнях".

Прокуратура просить суд розглянути справу щодо чоловіка та винести вирок за його відсутності, оскільки місцеперебування угорця наразі невідоме.

Шпигунський скандал

Нагадаємо, у травні цього року СБУ повідомила, що викрила на Закарпатті шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини. До мережі входили колишній український військовий та колишня військовослужбовиця.

Завданням шпигунів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення настоїв місцевих жителів, зокрема, при сценарії, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

В Угорщині звинуватили Україну у пропаганді, а пізніше вислали двох українських дипломатів.

Тоді ж у Будапешті жорстко затримали колишнього українського дипломата за підозрою у нібито шпигунстві. В МЗС України назвали подію "полюванням на відьом" і закликали владу Угорщини припинити антиукраїнську істерію.

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Збройні сили України Угорщина Війна в Україні
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