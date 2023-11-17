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Пешеход умер, а патрульных отстранили: новые детали утреннего ДТП во Львове

Львов, Пятница 17 ноября 2023 10:45
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Пешеход умер, а патрульных отстранили: новые детали утреннего ДТП во Львове Фото: во Львове полицейские сбили пешехода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Пешеход, сбитый экипажем патрульной полиции во Львове, скончался в больнице. Причастных к аварии правоохранителей отстранили от службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Однако, к сожалению, в больнице мужчина скончался", - констатируют в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Известно, что причастные к автомобильной аварии правоохранители отстранены от выполнения служебных обязанностей, они предоставляют необходимые показания.

Напомним, утром, 17 ноября, стало известно, что экипаж патрульной полиции сбил пешехода.

ДТП в Украине

Недавно во Львовском районе нетрезвый водитель устроил тройное ДТП. Из-за аварии пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.

Кроме того, 10 ноября, в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей, а в Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять машин.

Также ДТП с инкассаторами произошло в Ровенской области, четверо пострадавших, а на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик.

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