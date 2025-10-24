Пышный пояснил, когда в Украине может появиться е-гривна
Национальный банк Украины отложил запуск е-гривны из-за войны. Регулятор планирует использовать это время для доработки технических решений.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Да, война. Мы сейчас считаем, что именно война дает нам основания отсрочить введение этого решения. Кроме того, это время мы используем для того, чтобы найти наилучшее техническое решение", - отметил глава НБУ.
Украина изучает опыт других стран
Пышный подчеркнул, что Нацбанк активно изучает международный опыт и сотрудничает с ведущими центральными банками мира, чтобы создать лучшую модель электронной гривны.
"Мы внимательно следим за теми наработками, которые происходят в других центральных банках, в частности в Европейском центральном банке, Бундесбанке, Центральном банке Сингапура. Мы хотим сделать это решение максимально качественным, которое учитывает лучший опыт и практики", - подчеркнул он.
Е-гривну могут ввести после завершения войны
Глава НБУ добавил, что внедрение цифровой валюты потребует значительных инвестиций, поэтому реализацию отложили до более стабильного периода.
"Именно из-за войны, учитывая те инвестиции, которые может потребовать это решение, правление Национального банка отсрочило соответствующее введение", - подытожил Пышный.
Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан сообщил, что Национальный банк Украины готовится к пилотному проекту по выпуску цифровой валюты - е-гривны. Однако, по его словам, окончательного решения о ее введении еще нет.
В НБУ уверяют, что наличные деньги не исчезнут из обращения в случае введения электронных денег. НБУ даже не рассматривает отказ от наличных средств.