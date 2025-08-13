Писал "письма" от ОВА и "собирал" на ВСУ: в Киеве разоблачили мошенника

По данным следствия, мужчина рассылал письма предпринимателям якобы от имени руководителей областных военных администраций, а также создавал фейковые Telegram-каналы чиновников с использованием их фото.

В сообщениях он просил делать "благотворительные взносы" на счета, которые контролировал.

"Таким образом он получил не менее 600 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.

Фото: Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен (t.me/kyiv_pro_office)

Чиновники, от имени которых рассылались письма, публично предупреждали о мошенничестве и призывали игнорировать подобные просьбы.

Что грозит

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.