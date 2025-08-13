RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Писал "письма" от ОВА и "собирал" на ВСУ: в Киеве разоблачили мошенника

Фото: Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прокуроры Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении местному жителю, которого обвиняют в масштабном мошенничестве под видом сбора средств на нужды украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, мужчина рассылал письма предпринимателям якобы от имени руководителей областных военных администраций, а также создавал фейковые Telegram-каналы чиновников с использованием их фото.

В сообщениях он просил делать "благотворительные взносы" на счета, которые контролировал.

"Таким образом он получил не менее 600 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.

 
Фото: Киевлянин обманул предпринимателей на 600 тысяч гривен (t.me/kyiv_pro_office)

Чиновники, от имени которых рассылались письма, публично предупреждали о мошенничестве и призывали игнорировать подобные просьбы.

Что грозит

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР разоблачило депутата одного из городских советов Кировоградской области на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУПрокуратура