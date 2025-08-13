Писал "письма" от ОВА и "собирал" на ВСУ: в Киеве разоблачили мошенника

Прокуроры Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении местному жителю, которого обвиняют в масштабном мошенничестве под видом сбора средств на нужды украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, мужчина рассылал письма предпринимателям якобы от имени руководителей областных военных администраций, а также создавал фейковые Telegram-каналы чиновников с использованием их фото.
В сообщениях он просил делать "благотворительные взносы" на счета, которые контролировал.
"Таким образом он получил не менее 600 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.
Чиновники, от имени которых рассылались письма, публично предупреждали о мошенничестве и призывали игнорировать подобные просьбы.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
