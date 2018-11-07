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У Харківській області знайдено 26 арстнарядов і мін часів Другої світової

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 22:01
Фото: снаряди (kharkiv.dsns.gov.ua)
Фото: снаряди (kharkiv.dsns.gov.ua)

Частина боєприпасів лежала на поверхні землі, а інша частина знаходилась під верхнім шаром грунту

На околиці села Шестаково Вовчанського району Харківської області в лісовому масиві було виявлено 26 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.

Повідомляється, що частина боєприпасів лежала на поверхні землі, а іншу частину піротехніки знайшли, зрізавши верхній шар грунту.

"усе в цьому місці було 11 одиниць артснарядів калібру 76 мм, 8 мінометних мін діаметром 82 мм та 7 мінометних мін діаметром 50 мм. Піротехнічні роботи проведені без пригод, всі вибухонебезпечні предмети ліквідовані на підривних майданчиках", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Харківській області в місті Мерефа на території приватного будинку вибухнув снаряд, в результаті чого загинув господар будинку.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 23 жовтня. На місці події поліцейські з'ясували, що стався вибух осколкового снаряда. Осколки також пошкодили паркан та вікна будинку. В результаті отриманих травм загинув 38-річний власник домоволодіння.

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