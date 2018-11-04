У Луганській області виявили схрони зі зброєю на території дитячого табору

Фото: схрон у Луганській області (npu.gov.ua)

В кімнаті та підвальному приміщенні покинутого табору невідомі заховали арсенал зброї та боєприпасів

В Луганській області оперативники управління карного розшуку Нацполіції виявили у селі Щедрищеве поблизу м. Сєвєродонецька дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами на території дитячого табору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

"В ході огляду території та приміщень покинутого дитячого табору поліцейські виявили кімнату та підвальне приміщення, повні ящиків та цинків з різноманітними видами зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у поліції, спеціалісти-вибухотехніки вилучили чотири гранатомети РПГ-22, чотири гранатомети РПГ-26, 130 гранатометних пострілів ПГ-7, 140 порохових зарядів до пострілів ПГ-7, 246 корпусів гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 підривачів, 70 димових гранат РДГ-2Б, 80 набоїв калібру 14,5 мм з підривачами МДЗ, 31 запал, 5 димових мін ДМ-11.

Також вилучено 701 постріл ВОГ, дві сигнальні міни, тротилова шашка, п’ять пострілів до РПГ, чотири реактивних двигуни, дві бойові частини ПГ 22, два снаряди 30 мм та близько 54 тисяч набоїв різного калібру.

Фото: схрон зі зброєю в Луганській області

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР, встановлюються особи, які залишили схрони.

Нагадаємо, у вересні в Маріуполі Донецької області поліцейські вилучили схрон бойовика зі зброєю, викраденим в окупованому Криму. Правоохоронці виявили у приватному гаражі в замаскованій схованці під обшивкою стелі протитанковий гранатомет, три автомати Калашникова, форму військового зразка та екіпіровку.