На Пип Иване открыли международный научный центр: что там будут исследовать

На вершине горы Пип Иван в Карпатах был открыт Международный центр коллективного пользования научным оборудованием. Украина и Польша также подписали декларацию о сотрудничестве, которая предусматривает совместные исследования, обмен студентами и преподавателями и поддержку молодых ученых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Андрея Бутенко в Facebook .

Главное: На горе Пип Иван был открыт Международный центр коллективного пользования научным оборудованием.

В обсерватории установили высокогорный телескоп , которым потом можно будет управлять дистанционно.

, которым потом можно будет управлять дистанционно. Украина и Польша договорились развивать совместные научные проекты , академические обмены и исследования Карпат.

, академические обмены и исследования Карпат. Научным оборудованием смогут пользоваться исследовательские команды из разных университетов и стран.

На Пип Иване появился новый международный научный центр

Международный центр был открыт при участии министра образования и науки Украины и министра науки и высшего образования Польши Марцина Кулясека. Новое пространство будет работать по принципу открытого доступа: подать заявку на использование оборудования сможет любая исследовательская команда.

Одновременно стороны подписали декларацию о сотрудничестве, охватывающую не только академическую сферу. Она предполагает развитие общих научных проектов, обмен студентами и преподавателями, а также поддержку молодых исследователей.

Министры Украины и Польши подписали декларацию о сотрудничестве (фото: Андрей Бутенко/Facebook)

Телескоп будет работать даже в сложных высокогорных условиях

В обновленной обсерватории установили современный телескоп под специально спроектированным куполом, который выдерживает суровые погодные условия Черногоры.

Следующим этапом станет установление роботизированного комплекса. После этого управлять телескопом можно будет дистанционно, что позволит проводить исследования без постоянного присутствия на вершине.

По словам участников проекта, это одна из четырех высокогорных обсерваторий такого уровня.

Здесь будут изучать не только космос

Обсерватория станет площадкой для исследований сразу в нескольких областях науки. Кроме астрономии ученые смогут изучать высокогорную флору, уникальные экосистемы Карпат, климатические изменения и метеорологические процессы.

На территории центра уже работают метеорологические лаборатории, а природные условия Черногоры делают его одним из самых ценных мест для долгосрочных экологических наблюдений.

Новейшее оборудование в новом центре (фото: Андрей Бутенко/Facebook)

Руину 1938 года восстановили Украина и Польша

Обсерваторию на Пип Иване построили в 1938 как научную станцию Варшавского университета. После Второй мировой войны здание пришло в упадок и десятилетиями оставалось руиной.

Проект обновления стартовал еще в 2012 году. Его реализовал Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника вместе с польскими партнерами. Несмотря на полномасштабную войну, работу удалось завершить, и теперь обсерватория снова будет работать как международный научный центр.