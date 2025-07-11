Пилоты Президентской бригады уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на фронте (видео)

Что такое Type-75

107-мм реактивная система залпового огня Type-75 - это северокорейская копия китайской РСЗО Type 63, которая, в свою очередь, является копией советской системы БМ-14. Разработанная в 1960-х годах, эта система уже довольно устарела. РСЗО Type-75 предназначена исключительно для поддержки пехоты, о чем говорит дальность огня - она у нее 9-11 километров.

Впервые боеприпасы к Type-75 "засветились" в апреле 2025 года, когда был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ РФ возле города Киржач в Московской области. Тогда на фото и видео было заметно много обломков и неразорвавшихся ракет для РСЗО этого типа. А уже в июне первые Type-75 появились на российских полигонах.

Поддержка России со стороны КНДР

Отметим, что северокорейский режим активно поддерживает россиян в войне против Украины. Например, сейчас КНДР поставляет 40% российских боеприпасов для полномасштабной войны в Украине. Также КНДР в ближайшие месяцы планирует отправить на войну против Украины еще до 30 тысяч солдат.

Прошлой осенью северокорейские войска в Курской области были впервые привлечены к боевым действиям против Украины. По оценкам разведки, КНДР отправила на войну не менее 10 тысяч воинов.

По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян потерял не менее 4 700 солдат, поскольку подразделения КНДР оказались не готовы к современным боевым действиям. Россия, в свою очередь, официально признала участие в войне северокорейских военных только в апреле 2025-го.

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