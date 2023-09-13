Льготный проезд "Укрзализныцей". Кто и как может воспользоваться

Право на бесплатный проезд имеют дети до 6 лет, путешествующие со взрослыми и не занимающие отдельное место. В таком случае оформлять проездной документ не нужно, однако при посадке необходимо показать свидетельство о рождении и паспорте.

Скидку в размере 25% от стоимости билета в поездах по Украине могут получить дети в возрасте от 6 до 14 лет. Следует отметить, что дети до 14 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Билет при этом покупать нужно обязательно, а при посадке нужно показать документы ребенка.

Что касается иностранных поездов, проезжающих по территории Украины, то право на скидку дают детям в возрасте от 5 до 10 лет.

Также скидка в размере 50% действует для учащихся и студентов на всех внутренних поездах – плацкартах, вагонах 2 и 3 категории и всех региональных поездах. При покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить студенческий билет. Однако скидка не распространяется на билеты в вагоны СВ, купе и вагоны 1-го класса, кроме региональных поездов.

Отдельно действует 50% скидка один раз в год туда и обратно на билеты для родителей или супругов военнослужащих, погибших в результате ранения, полученного при защите бывшего СССР, или при выполнении других обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или бесплатный проезд раз в два года на международных рейсах в страны СНГ.

Скидку в 50% в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах имеют лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего).

Лица с инвалидностью в результате войны I или II групп – бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах. 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренние рейсы.

Лица с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, а также участники боевых действий в период Второй мировой войны, которым более 85 лет – бесплатный проезд 1 раз в год на внутренних рейсах, 50% скидки с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы – бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и обратно) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) или проезд один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Родители погибших военнослужащих умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы – бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и обратно) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Поезда в Херсон

Напомним, поезд сообщением Херсон – Киев – Славянск запустили в июле 2023 года. Известность поезда превысила ожидания. С августа поезд сообщением Херсон – Киев – Славянск заходит в Краматорск.

С 30 июня 2023 возвращено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и №712 Киев – Краматорск.

УЗ назначила дополнительные поезда на направления Киев-Львов и Киев-Харьков.

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