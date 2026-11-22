Украинцы могут оформить жилищную субсидию, даже если кто-то из членов их семьи находится за границей. Однако продолжительность отсутствия человека оказывает влияние на расчет помощи и состав домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, если один из членов домохозяйства находится за пределами страны более 60 дней на момент обращения за субсидией, его не включают в состав домохозяйства при расчете выплаты.

Это означает, что на такого человека не распространяются социальные нормы жилья и потребления коммунальных услуг, а его доходы не учитывают при определении размера субсидии.

В то же время другие члены семьи, фактически проживающие в Украине, могут получать государственную помощь при условии соблюдения установленных требований.

Нужно ли сообщать ПФУ о выезде за границу?

Да. Если человек выехал за границу уже после назначения субсидии и находился там в общей сложности более 60 дней, получатель помощи должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

Если не сообщить об этих обстоятельствах, выплату могут прекратить, а излишне полученные средства придется вернуть в предусмотренных законодательством случаях.

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию, указав в них информацию о члене семьи, находящемся за границей, в частности дату его выезда.

Таким образом, выезд одного из родственников за границу не лишает всю семью права на субсидию. Главное - сообщить ПФУ об обстоятельствах, влияющих на назначение и расчет помощи.