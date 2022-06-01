Ціни на газ заморозили на літо: кого це торкнеться

Кабінет міністрів затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 31 травня 2022 р. № 637 .

"З 1 червня 2022 р. по 31 липня 2022 р. (включно) ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує природний газ виробникам теплової енергії, у тому числі для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, управителів багатоквартирних будинків в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання, за ціною 7 420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1 тис. куб. метрів газу", - йдеться в повідомленні.

Також до ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед.