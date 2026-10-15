Льготы для военных: какие скидки и услуги можно получить в 2026 году

Украинские защитники и защитницы, ветераны войны и члены семей погибших военных имеют право на государственную поддержку. В зависимости от статуса это могут быть разные скидки и услуги.
Размер помощи и условия ее предоставления отличаются в зависимости от категории получателя. В частности, участникам боевых действий положена 75-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги, а лицам с инвалидностью вследствие войны - 100-процентная скидка в пределах установленных нормативов.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет размеры льгот на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива для разных категорий ветеранов и членов их семей.
В частности, предусмотрены следующие скидки:
При этом важно учитывать, что для некоторых льготных категорий право на скидку зависит от дохода семьи. Исключения предусмотрены законодательством, в том числе для лиц с инвалидностью вследствие войны.
Льготы рассчитываются в пределах установленных норм потребления и площади жилья. Поэтому даже при наличии права на скидку часть расходов сверх нормативов придется оплачивать самостоятельно.
Льготы могут распространяться на следующие расходы:
Конкретный перечень услуг зависит от того, какими услугами пользуется домохозяйство и на какие из них распространяется соответствующая льгота.
Помимо скидок на коммунальные услуги, законодательство предусматривает для ветеранов войны и участников боевых действий другие социальные гарантии. Их перечень зависит от статуса человека и конкретных обстоятельств.
В частности, могут предоставляться:
Перед обращением следует уточнить условия предоставления конкретной услуги, поскольку не все гарантии распространяются на каждого военнослужащего или ветерана.
Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно несколькими способами:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
через ЦНАП или уполномоченного представителя территориальной громады, если там предоставляют такую услугу;
по почте в соответствующий орган ПФУ;
онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, а при наличии соответствующей услуги - через портал "Дія".
Обычно для оформления требуются документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ, подтверждающий право на льготу. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться дополнительные сведения о месте жительства, составе семьи и жилищно-коммунальных услугах.
Часть информации Пенсионный фонд может получить из государственных реестров. Если необходимых сведений нет, заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.
Ранее РБК-Украина писало, что существует альтернатива субсидии для семей погибших защитников.
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