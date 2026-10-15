Пільги для військових: які знижки та послуги можна отримати в 2026 році

Українські захисники та захисниці, ветерани війни й члени сімей загиблих військових мають право на державну підтримку. Залежно від статусу це можуть бути різні знижки та послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Розмір допомоги та умови її надання відрізняються залежно від категорії отримувача. Зокрема, учасникам бойових дій передбачена 75% знижка на житлово-комунальні послуги, а людям з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижка в межах установлених нормативів.
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає розмір пільг на оплату житла, комунальних послуг і палива для різних категорій ветеранів та членів їхніх сімей.
Зокрема, передбачені такі знижки:
Водночас важливо враховувати, що для частини пільгових категорій право на знижку залежить від доходу сім'ї. Винятки передбачені законодавством, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Пільги розраховують у межах установлених норм споживання та площі житла. Тому навіть за наявності права на знижку частину витрат понад нормативи може знадобитися оплачувати самостійно.
Пільги можуть поширюватися на такі витрати:
Конкретний перелік послуг залежить від того, якими послугами користується домогосподарство та на які з них поширюється відповідна пільга.
Окрім знижок на комунальні послуги, законодавство передбачає для ветеранів війни та учасників бойових дій інші соціальні гарантії. Їхній перелік залежить від статусу людини та конкретних обставин.
Зокрема, можуть надаватися:
Перед зверненням варто уточнити умови конкретної послуги, оскільки не всі гарантії є універсальними для кожного військовослужбовця чи ветерана.
Зробити це можна кількома способами:
Зазвичай для оформлення потрібні документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документ, який підтверджує право на пільгу. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові відомості про місце проживання, склад сім'ї та комунальні послуги.
Частину інформації Пенсійний фонд може отримати з державних реєстрів. Якщо необхідних даних немає, заявника можуть попросити надати додаткові документи.
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