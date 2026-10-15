Пільги для військових: які знижки та послуги можна отримати в 2026 році

Розмір допомоги та умови її надання відрізняються залежно від категорії отримувача. Зокрема, учасникам бойових дій передбачена 75% знижка на житлово-комунальні послуги, а людям з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижка в межах установлених нормативів.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає розмір пільг на оплату житла, комунальних послуг і палива для різних категорій ветеранів та членів їхніх сімей.

Зокрема, передбачені такі знижки:

Учасникам бойових дій - 75%. Пільга поширюється на оплату житла, комунальних послуг і скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах установлених норм.

Особам з інвалідністю внаслідок війни - 100%. Вони мають право на повну знижку на оплату житла, комунальних послуг, скрапленого газу та палива для будинків без центрального опалення в межах установлених нормативів.

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України - 50%. Знижка надається на житло, комунальні послуги та паливо за визначених законодавством умов.

Учасникам війни - 50%. Для цієї категорії також передбачені пільги на оплату житла та комунальних послуг.

Водночас важливо враховувати, що для частини пільгових категорій право на знижку залежить від доходу сім'ї. Винятки передбачені законодавством, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Пільги розраховують у межах установлених норм споживання та площі житла. Тому навіть за наявності права на знижку частину витрат понад нормативи може знадобитися оплачувати самостійно.

Пільги можуть поширюватися на такі витрати:

користування житлом;

опалення;

постачання та розподіл природного газу;

електроенергію;

водопостачання та водовідведення;

управління багатоквартирним будинком;

поводження з побутовими відходами;

придбання скрапленого балонного газу для побутових потреб;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива для житла без централізованого опалення - за передбачених законодавством умов.

Конкретний перелік послуг залежить від того, якими послугами користується домогосподарство та на які з них поширюється відповідна пільга.

Які ще пільги можуть отримати захисники

Окрім знижок на комунальні послуги, законодавство передбачає для ветеранів війни та учасників бойових дій інші соціальні гарантії. Їхній перелік залежить від статусу людини та конкретних обставин.

Зокрема, можуть надаватися:

Медичні пільги. Передбачені законодавством гарантії щодо медичного обслуговування, забезпечення лікарськими засобами та протезування.

Пільги на транспорт. Для окремих категорій ветеранів передбачені гарантії безоплатного або пільгового проїзду на визначених видах транспорту та за встановленими правилами.

Житлові гарантії. Для окремих категорій ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни законодавство передбачає житлові гарантії, зокрема за наявності відповідних підстав.

Інші соціальні гарантії. Залежно від статусу можуть діяти пільги у сфері праці, соціального захисту та реабілітації.

Перед зверненням варто уточнити умови конкретної послуги, оскільки не всі гарантії є універсальними для кожного військовослужбовця чи ветерана.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Зробити це можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП або уповноваженого представника територіальної громади, якщо там надають таку послугу;

поштою до відповідного органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, а за наявності відповідної послуги - через портал "Дія".

Зазвичай для оформлення потрібні документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документ, який підтверджує право на пільгу. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові відомості про місце проживання, склад сім'ї та комунальні послуги.

Частину інформації Пенсійний фонд може отримати з державних реєстрів. Якщо необхідних даних немає, заявника можуть попросити надати додаткові документи.