До десятков тысяч гривен: как военным и их семьям получить помощь от общин

Военнослужащие и их семьи могут получать материальную помощь от своих общин. Размер таких выплат и условия их получения отличаются в зависимости от решения конкретного совета.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса Военного омбудсмана .

Кто может получить помощь

Во многих территориальных общинах действуют собственные программы поддержки военнослужащих. По ним могут предполагаться выплаты от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен.

Помощь может оказываться:

мобилизованным военнослужащим;

тем, кто заключил контракт;

военным в случае ранения;

на лечение и реабилитацию;

другие нужды, предусмотренные местными программами.

Отдельные программы предусматривают поддержку для семей погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих.

При этом условия и размеры выплат зависят от конкретной общины. Информация о них раньше была рассеяна между сайтами органов местного самоуправления, а кое-где содержалась только в решениях городских или поселковых советов.

Вся информация - в одном справочнике

Офис Военного омбудсмана подготовил справочник, в котором собрана информация о местных программах материальной поддержки военнослужащих и их семей.

Теперь военнослужащему достаточно найти в справочнике свою область, район и общину, чтобы увидеть, на какую помощь он может рассчитывать и куда обращаться за ее оформлением.

В справочник также включены программы поддержки общин с временно оккупированных территорий, которые продолжают работать на подконтрольной Украине территории.

Где посмотреть условия выплат

Офис Военного омбудсмана отмечает, что размеры выплат и условия их получения могут изменяться. Информацию в справочнике планируется регулярно обновлять.

В ведомстве также призывают общества расширять программы финансовой поддержки военнослужащих и их семей, информировать о доступных выплатах и помогать с их оформлением.