Льгота для людей с инвалидностью: кто может получить скидку на коммуналку

Право на льготу зависит от статуса человека и оснований, определенных законодательством.

В частности, лица с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Такая льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода семьи.

На какие коммунальные услуги действует скидка

Для лиц с инвалидностью вследствие войны льгота распространяется, в частности, на:

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение природного газа;

поставку и распределение электрической энергии;

поставку тепловой энергии;

поставку горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованное водоотведение;

обращение с бытовыми отходами;

абонентское обслуживание по отдельным коммунальным услугам.

Кроме того, право на 100% скидку предусмотрено на приобретение сжиженного баллонного газа для бытовых нужд. Для тех, кто проживает в домах без централизованного отопления, льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива в пределах установленных норм.

Есть ограничения по нормам потребления

Важно, что 100% скидка не означает бесплатную оплату любого объема потребленных услуг. Льгота рассчитывается в пределах социальных нормативов потребления.

К примеру, для отопления применяется социальная норма площади жилья. Для лиц с инвалидностью вследствие войны она составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрена двойная нормативная отапливаемая площадь.

То есть если потребление коммунальной услуги или площадь жилья превышает установленный норматив, скидка применяется не ко всей сумме счета, а только к объему, определенному законодательством.

А если у человека есть инвалидность I, II или III группы?

Важно не путать статус обычного человека с инвалидностью со статусом человека с инвалидностью вследствие войны.

ПФУ отдельно разъясняет, что лица с инвалидностью III группы не имеют льгот на оплату коммунальных услуг только на основании этого статуса. В то же время они могут обратиться за жилищной субсидией, если соответствуют установленным критериям.

Поэтому перед оформлением помощи следует выяснить, относится ли человек к категории, имеющей законодательно определенное право на льготу.

Как получить льготу

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляет Пенсионный фонд Украины. Для их назначения информация о праве человека на льготу должна быть внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Обратиться за назначением льготы можно, в частности, в сервисный центр ПФУ. Также предусмотрены электронные способы подачи документов. Механизм предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг регулируется постановлением Кабинета Министров №373.