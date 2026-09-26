Влияет ли открытие ФОП на субсидию: ответ ПФУ
Открытие физическим лицом-предпринимателем собственного дела само по себе не означает, что человек потеряет право на жилищную субсидию. В то же время при расчете помощи Пенсионный фонд Украины учитывает доходы ФОП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Доход ФОП учитывается при определении среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения действуют отдельные правила расчета такого дохода.
ПФУ получает информацию о доходах людей, в частности от Государственной налоговой службы. Также фонд получает данные о группе единого налога, к которой принадлежит ФОП.
Для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, в совокупный доход за каждый месяц расчетного периода учитывается условный доход в определенном размере.
ПФУ объясняет, что для плательщиков единого налога:
- первой группы учитывается один размер минимальной заработной платы;
- второй группы - два размера минимальной заработной платы;
- третьей группы - три размера минимальной заработной платы.
Размер минимальной зарплаты берется по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы. При этом фактическая сумма предпринимательского дохода не определяет эту величину напрямую.
В то же время доход от предпринимательской деятельности, информацию о котором Государственная налоговая служба предоставила Пенсионному фонду по его запросу, для таких ФОП отдельно не включается в расчет.
Открыл ФОП, но дохода еще нет: что будет с субсидией
Отсутствие фактического заработка от предпринимательской деятельности не означает, что для расчета субсидии доход ФОП будет равен нулю.
ПФУ прямо отмечает, что для предпринимателя на упрощенной системе налогообложения в совокупный доход за каждый месяц расчетного периода учитывается определенный размер дохода независимо от того, получал ФОП фактический доход или нет.
Поэтому открытие ФОП может повлиять на размер субсидии даже в ситуации, когда предприниматель фактически не получал прибыли.
Нужно ли сообщать ПФУ об открытии ФОП
Пенсионный фонд получает необходимую информацию о доходах и статусе плательщика единого налога от государственных органов. В частности, ПФУ получает от Государственной налоговой службы данные о доходах и группе единого налога ФОП.
В то же время при обращении за субсидией заявитель должен подавать достоверную информацию о составе домохозяйства и обстоятельствах, которые могут влиять на назначение помощи.
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