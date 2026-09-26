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Влияет ли открытие ФОП на субсидию: ответ ПФУ

22:59 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Влияет ли открытие ФОП на субсидию: ответ ПФУ Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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Открытие физическим лицом-предпринимателем собственного дела само по себе не означает, что человек потеряет право на жилищную субсидию. В то же время при расчете помощи Пенсионный фонд Украины учитывает доходы ФОП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Доход ФОП учитывается при определении среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения действуют отдельные правила расчета такого дохода.

ПФУ получает информацию о доходах людей, в частности от Государственной налоговой службы. Также фонд получает данные о группе единого налога, к которой принадлежит ФОП.

Для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, в совокупный доход за каждый месяц расчетного периода учитывается условный доход в определенном размере.

ПФУ объясняет, что для плательщиков единого налога:

  • первой группы учитывается один размер минимальной заработной платы;
  • второй группы - два размера минимальной заработной платы;
  • третьей группы - три размера минимальной заработной платы.

Размер минимальной зарплаты берется по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы. При этом фактическая сумма предпринимательского дохода не определяет эту величину напрямую.

В то же время доход от предпринимательской деятельности, информацию о котором Государственная налоговая служба предоставила Пенсионному фонду по его запросу, для таких ФОП отдельно не включается в расчет.

Открыл ФОП, но дохода еще нет: что будет с субсидией

Отсутствие фактического заработка от предпринимательской деятельности не означает, что для расчета субсидии доход ФОП будет равен нулю.

ПФУ прямо отмечает, что для предпринимателя на упрощенной системе налогообложения в совокупный доход за каждый месяц расчетного периода учитывается определенный размер дохода независимо от того, получал ФОП фактический доход или нет.

Поэтому открытие ФОП может повлиять на размер субсидии даже в ситуации, когда предприниматель фактически не получал прибыли.

Нужно ли сообщать ПФУ об открытии ФОП

Пенсионный фонд получает необходимую информацию о доходах и статусе плательщика единого налога от государственных органов. В частности, ПФУ получает от Государственной налоговой службы данные о доходах и группе единого налога ФОП.

В то же время при обращении за субсидией заявитель должен подавать достоверную информацию о составе домохозяйства и обстоятельствах, которые могут влиять на назначение помощи.

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