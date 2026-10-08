Пільга для людей з інвалідністю: хто може отримати знижку на комуналку

Право на пільгу залежить від статусу людини та підстав, визначених законодавством.

Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни I, II та III груп мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм. Така пільга надається без урахування середньомісячного доходу сім'ї.

На які комунальні послуги діє знижка

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни пільга поширюється, зокрема, на:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

абонентське обслуговування за окремими комунальними послугами.

Крім того, право на 100% знижку передбачене на придбання скрапленого балонного газу для побутових потреб. Для людей, які проживають у будинках без централізованого опалення, пільга також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива в межах установлених норм.

Є обмеження за нормами споживання

Важливо, що 100% знижка не означає безкоштовну оплату будь-якого обсягу спожитих послуг. Пільга розраховується в межах соціальних нормативів споживання.

Наприклад, для опалення застосовується соціальна норма площі житла. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни вона становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну людину, яка має право на пільгу, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, передбачена подвійна нормативна опалювальна площа.

Тобто якщо споживання комунальної послуги або площа житла перевищує встановлений норматив, знижка застосовується не до всієї суми рахунку, а лише до визначеного законодавством обсягу.

А якщо людина має інвалідність I, II або III групи?

Важливо не плутати статус звичайної особи з інвалідністю зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни.

ПФУ окремо роз'яснює, що особи з інвалідністю III групи не мають пільги на оплату комунальних послуг лише на підставі цього статусу. Водночас вони можуть звернутися за житловою субсидією, якщо відповідають установленим критеріям.

Тому перед оформленням допомоги варто з'ясувати, чи належить людина до категорії, яка має законодавчо визначене право саме на пільгу.

Як отримати пільгу

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надає Пенсійний фонд України. Для їх призначення інформація про право людини на пільгу має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Звернутися за призначенням пільги можна, зокрема, до сервісного центру ПФУ. Також передбачені електронні способи подання документів. Механізм надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг регулюється постановою Кабінету Міністрів №373.