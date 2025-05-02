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Пикник или чай с пледом? Синоптик дала прогноз на выходные в Украине

Украина, Пятница 02 мая 2025 13:43
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Пикник или чай с пледом? Синоптик дала прогноз на выходные в Украине Фото: синоптик рассказала о погоде на выходных 3-4 мая в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине на выходных, 3-4 мая, прогнозируется настоящий погодный "коктейль". Ожидаются ветер, заморозки и грозы, ночная свежесть и настоящее тепло днем, много солнца и периодические ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синотика Наталки Диденко.

"3-4 мая в западных, северных областях и в Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода", - рассказала она.

Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами будет до штормовых 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке +2...+6 градусов с заморозками на почве 0...-3 градуса, только на северо-востоке.

"В дневные часы в Украине 3-4 мая максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, местами +23...+26 градусов", - отметила синоптик.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве суббота на воскресенье ожидаются очень теплыми, днем до +23...+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.

"Атмосферное давление будет прыгать - метеопаты, приготовьтесь! Также в течение 3-4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер", - добавила Диденко.

Погода в Украине в мае: теплее обычного и в пределах нормы по осадкам

Ранее синоптики дали прогноз на май 2025 в Украине. Так, температура воздуха в мае по всей Украине будет держаться в пределах +15…+19 градусов, а в горах - около +12…+14 градусов. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Что касается осадков, их количество ожидается в пределах 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - до 88-138 мм, что соответствует средним многолетним значениям.

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