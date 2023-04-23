ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине остаются подтопленными сотни домов и тысячи гектаров угодий

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 13:50
В Украине остаются подтопленными сотни домов и тысячи гектаров угодий Фото: в Украине по состоянию на 23 апреля подтоплены более 200 домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Наводнение в Украине подтопило дома и угодья в 9 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что уровень воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг падает.

Однако остаются подтопленными 1225 домохозяйств:

  • Черниговская область - 488,
  • Кировоградская - 323,
  • Черкасская - 135,
  • Днепропетровская - 102,
  • Полтавская - 107,
  • Киевская - 52,
  • Волынская - 18.

Также подтоплены 219 домов (Кировоградская - 87, Днепропетровская - 61, Черкасская -40, Черниговская - 29 и Полтавская - 2) и дороги до 33 населенных пунктов.

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях затоплены 21 тысяча 215 гектаров сельскохозяйственных земель.

Напомним, в Киеве уровень воды в Днепре снизился еще на 5 см. Власти столицы отмечают, что городу не грозит наводнение, хотя некоторые районы пока подтоплены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Вячеслав Негода Погода
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой